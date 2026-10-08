Bilecik Valisi Sözer, 306 üreticiye 717 torba kanola tohumu dağıttı

Bilecik'te tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla Kanola ve Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Programı gerçekleştirilirken, 11 bin dekar alanda kanola üretimi yapılması hedefleniyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programa katılan Vali Faik Oktay Sözer, üreticilerle bir araya gelerek kanola ve yem bitkisi tohumlarının teslimini gerçekleştirdi. Bilecik'te "Kanola Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında merkez, Pazaryeri, Gölpazarı ve Bozüyük ilçelerinde 306 üreticiye 717 torba kanola tohumu dağıtıldı. Proje ile yaklaşık 11 bin dekar alanda kanola üretimi yapılması hedefleniyor.

Yem bezelyesi, Macar fiği, İtalyan çim otu ve dörtlü yem bitkisi karışımından oluşan destek

Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında ise 260 üreticiye 63 ton yem bitkisi tohumu teslim edildi. Yem bezelyesi, Macar fiği, İtalyan çim otu ve dörtlü yem bitkisi karışımından oluşan desteklerle yaklaşık 5 bin 750 dekar alanda ekiliş yapılması planlanıyor. Proje ile üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması ve et ile süt verimliliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Program, tohumların üreticilere teslim edilmesinin ardından sona erdi.