Bilecikspor Logolu 'Bilecik Gazozu' Hatay'a Kaptırıldı

Ekonomi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Mesut Kaplan, Bilecikspor logolu üretilen 'Bilecik Gazozu'nun isim tescilini Hatay'a kaptırdığını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Bilecikspor'a destek olsun diye belediye tarafından fason olarak bir firmaya yaptırılan 'Bilecik Gazozu' o dönem kentteki tüm dükkanlarda satılıyordu. O günlerde bu gazozun isim tescili için çok uğraşan Gıda Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Mesut Kaplan yaptığı açıklamada, 3-4 sene önce Bilecikspor için 'Bilecik Gazozu' adında fason olarak bir firmaya yaptırıldığını söyledi. Kaplan, "Bu ürün zamanında çok ünlüymüş. O dönemde bu yapılanı çok eleştirmiştim. Gelin Bilecik'te yapalım, zor değil diye. O dönem birçok kişi bana kızmıştı. Biz bu konuyu tartışırken Hatay'dan bir firma (belki de fason firma) bizim ürünümüzü tescillemiş. Şimdi ne olacak, bu ürünü bir daha piyasaya çıkartmak istesek lisansı (isim hakkını) karşı firma tarafından alınmış. Geçmiş olsun" dedi. - BİLECİK