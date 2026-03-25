Bilgi Üniversitesi'nden Derimod İşbirliği

25.03.2026 14:01
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Derimod ile yaptığı işbirliğiyle moda öğrencilerine sektör deneyimi sunacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, markalı dersler kapsamında Derimod ile işbirliğine imza attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 30. yılını kutlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi, markalı dersler kapsamında Derimod ile gerçekleştirdiği eğitim işbirliğiyle öğrencilerin akademik bilgilerini sektör deneyimiyle pekiştirmeyi amaçlıyor.

Öğrencilerin sektörel deneyim kazanmasını hedefleyen işbirliği kapsamında Bilgi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri dönem sonu projelerini Derimod için geliştirdi.

"Moda Pazarlamasında Yapay Zeka Kullanımı" veya "Pazarlama İletişim Stratejisi" konularından birini seçerek projeler geliştiren öğrenciler, ders kapsamında düzenlenen yarışmada değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, Derimod'da staj yapma hakkı kazandı."

Bilgi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Evrim Büyükaslan Oosterom'un yürütücülüğündeki derste, Derimod İnsan ve Kültür Direktörü Metin Usta, E-ticaret Direktörü Uğur Kargı ile Perakende Direktörü Tarık Tekden konuk olarak yer alarak öğrencilerle deneyimlerini paylaştı ve projelerin yürütülüp değerlendirilmesine katkı sundu.

"Doğrudan temaslar öğrenciler için büyük avantaj sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oosterom, moda sektöründe sıkça dile getirilen konulardan birinin mezunların sektörü yeterince tanımadan iş hayatına atılması olduğunu belirtti.

Oosterom, bölümde eğitim modelini sektörle iç içe kurguladıklarını ve öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasıyla temas kurmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son iki yıldır bu kapsamda Derimod ile bir işbirliğini hayata geçirdik. Teorik altyapıyı akademik çerçevede sunduktan sonra, Derimod yöneticileri derslerimize katılarak bu bilgileri gerçek vaka analizleriyle zenginleştiriyor. Hedefimiz, mezunlarımızın sektöre yalnızca diploma ile değil, deneyim, 'network' ve iş hayatına dair bilgi edinmiş olarak adım atması."

Sektör işbirlikleriyle öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdiğini aktaran Oosterom, bu süreçte bilgi ve deneyim aktarımı sağlandığını ifade etti.

Oosterom, bu işbirliklerinin öğrencilere staj ve istihdam imkanı da sunduğunu vurgulayarak, "Öğrenciler firma ofislerini ve üretim tesislerini ziyaret edebiliyor, üst düzey yöneticilerle birebir temas kurabiliyor. İş bulmanın giderek zorlaştığı günümüzde bu tür doğrudan temaslar öğrenciler için büyük bir avantaj sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Derimod İnsan ve Kültür Direktörü Metin Usta da bu işbirliğini yalnızca bir bilgi aktarımı olarak değil, sektörün geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini kaydetti.

Usta, perakende sektöründe artık sadece ürünü tanımanın yeterli olmadığını, teknolojiyi ve özellikle yapay zekayı iş süreçlerine entegre edebilen, veri odaklı düşünen vizyoner bireylere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileriyle yürüttükleri sürece değinen Usta, "Bu süreçte, gençlerin dijital araçlara olan hakimiyeti ile bizim sektörel tecrübemizi harmanlayarak modadan e-ticarete uzanan geniş bir yelpazede yenilikçi çözüm önerileri geliştirdik. Amacımız, mezunların sektöre henüz yolun başında birer aday olarak değil iş dünyasının dilini konuşan, trendleri analiz edebilen ve çözüm üreten birer profesyonel olarak adım atmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Derimod, Moda, Son Dakika

