Bilgi Üniversitesi ve Tekfen İşbirliği Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bilgi Üniversitesi ve Tekfen İşbirliği Protokolü

07.08.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tekfen ile işbirliği protokolü imzalayarak öğrencilere staj ve projeler sunacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tekfen Holding ile üniversite ve sanayi işbirliği alanında protokol imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Üniversitesi öğrencileri, gerçekleştirilen işbirliği kapsamında eğitim-öğretim süreçlerinde sektörü daha yakından tanıma ve mesleki deneyim kazanma olanaklarından yararlanacak.

Öğrencilere, Tekfen Grup Şirketleri'nin kendi alanlarındaki gerçek projelerine dahil olma ve bu projelere yenilikçi çözümler geliştirme imkanı tanınırken, aynı zamanda staj olanakları da sunulacak. Ayrıca öğrencilerin yaratıcı çözümler geliştirmesini teşvik etmek amacıyla ödüllü bir yarışma da düzenlenecek.

Tekfen Holding'in alanlarındaki uzmanları 2025-2026 Akademik Yılı itibarıyla fakültedeki derslere katkı sunacak. Böylece öğrencilerin iş dünyasına geçişinde önemli rol oynayan mesleki beceriler kazanması ve sahadan deneyimleri öğrenmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, işbirliğini, öğrencilerin gelişimine doğrudan etki edecek, çok boyutlu ve yapıcı bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Parlakçı, "Öğrencilerimize Tekfen'de staj olanakları sunulması, Tekfen uzmanlarının derslerimize misafir konuşmacı olarak katılması ya da sahadan gelen bilgiyle harmanlanmış uygulamalı dersleri hocalarımızla birlikte yürütmeleri, öğrenme süreçlerini sahaya yaklaştıran çok değerli katkılar olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin Tekfen projelerine çözüm odaklı katkı sunması, onları gerçek problemlerle, disiplinlerarası çalışmayla ve proje kültürüyle doğrudan buluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

İşbirliği kapsamında fakülte öğretim üyeleri ve Tekfen uzmanlarının, AR-GE ve yenilikçiliği odağına alan yeni projeler de geliştireceğini belirten Parlakçı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizi teşvik edecek yarışmaların düzenlenmesi, topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinde Tekfen'le ortak hareket edilmesi gibi başlıklar ise mühendislik eğitiminin yalnızca teknik bilgiyle değil, etik, toplumsal ve çevresel duyarlılıkla birlikte ele alınması açısından bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu kıymetli işbirliğinin hem öğrencilerimizin gelişimine hem de üniversite-sanayi-toplum ekseninde katma değer üreten yeni açılımlara vesile olacağına inanıyoruz."

"Genç, yaratıcı ve inovatif bakış açılarıyla yeni çözümler üretmeye çalışacağız"

Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral da üniversite-sanayi işbirliğini, geleceği gençlerle birlikte şekillendirme fırsatı olarak gördüğünü ve bunu çok önemsediğini belirtti.

Göral, gençlerle bir arada olmanın, onların akademik birikimlerini sahada uygulamaya dönüştürmelerine destek olmanın ve iş hayatına hazırlık süreçlerinde yanlarında yer almanın kendisi için hem kişisel hem de kurumsal bir sorumluluk olduğunu aktardı.

Bu doğrultuda, taahhüt sektörü, tarım ve üniversite-sanayi işbirliği alanlarında İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yürütecekleri projelerle öğrencilerin teorik ve teknik donanımlarını sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmayı ve gençlerin taze bakış açılarını projelerine dahil etmeyi hedeflediklerini belirten Göral, şunları kaydetti:

"Böylece hem deneyimlerimizi onlarla paylaşmış hem de onların genç, yaratıcı ve inovatif bakış açılarıyla yeni çözümler üretmeye çalışacağız. Diğer yandan, Tekfen isminin de, geleceğin mühendisleri tarafından tanınması, benimsenmesi bizim açımızdan büyük bir kazanım. Bu işbirliğinin, öğrencilere en yüksek faydayı sağlamasını ve her alanda gelişime katkıda bulunmasını temenni ediyorum."???????

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilgi Üniversitesi ve Tekfen İşbirliği Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Nazan Öncel ’Yakışıklı güvenlik’’ ile video çekti, tepkiler gecikmedi Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik'' ile video çekti, tepkiler gecikmedi
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Filistin’in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze’de insani yardım beklerken öldürüldü Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü

12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
18:22
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
18:21
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı
'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
18:06
ABD’den Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:49
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
17:44
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
17:33
Babacan’dan “sahte diploma“ skandalına sert tepki
Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
17:30
Fenerbahçe’den yılın takası
Fenerbahçe'den yılın takası
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 13:29:16. #7.11#
SON DAKİKA: Bilgi Üniversitesi ve Tekfen İşbirliği Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.