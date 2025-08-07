Bilgi Üniversitesi ve Tekfen İşbirliği Protokolü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tekfen Holding ile üniversite ve sanayi işbirliği alanında protokol imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Üniversitesi öğrencileri, gerçekleştirilen işbirliği kapsamında eğitim-öğretim süreçlerinde sektörü daha yakından tanıma ve mesleki deneyim kazanma olanaklarından yararlanacak.

Öğrencilere, Tekfen Grup Şirketleri'nin kendi alanlarındaki gerçek projelerine dahil olma ve bu projelere yenilikçi çözümler geliştirme imkanı tanınırken, aynı zamanda staj olanakları da sunulacak. Ayrıca öğrencilerin yaratıcı çözümler geliştirmesini teşvik etmek amacıyla ödüllü bir yarışma da düzenlenecek.

Tekfen Holding'in alanlarındaki uzmanları 2025-2026 Akademik Yılı itibarıyla fakültedeki derslere katkı sunacak. Böylece öğrencilerin iş dünyasına geçişinde önemli rol oynayan mesleki beceriler kazanması ve sahadan deneyimleri öğrenmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, işbirliğini, öğrencilerin gelişimine doğrudan etki edecek, çok boyutlu ve yapıcı bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Parlakçı, "Öğrencilerimize Tekfen'de staj olanakları sunulması, Tekfen uzmanlarının derslerimize misafir konuşmacı olarak katılması ya da sahadan gelen bilgiyle harmanlanmış uygulamalı dersleri hocalarımızla birlikte yürütmeleri, öğrenme süreçlerini sahaya yaklaştıran çok değerli katkılar olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin Tekfen projelerine çözüm odaklı katkı sunması, onları gerçek problemlerle, disiplinlerarası çalışmayla ve proje kültürüyle doğrudan buluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

İşbirliği kapsamında fakülte öğretim üyeleri ve Tekfen uzmanlarının, AR-GE ve yenilikçiliği odağına alan yeni projeler de geliştireceğini belirten Parlakçı, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizi teşvik edecek yarışmaların düzenlenmesi, topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinde Tekfen'le ortak hareket edilmesi gibi başlıklar ise mühendislik eğitiminin yalnızca teknik bilgiyle değil, etik, toplumsal ve çevresel duyarlılıkla birlikte ele alınması açısından bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu kıymetli işbirliğinin hem öğrencilerimizin gelişimine hem de üniversite-sanayi-toplum ekseninde katma değer üreten yeni açılımlara vesile olacağına inanıyoruz."

"Genç, yaratıcı ve inovatif bakış açılarıyla yeni çözümler üretmeye çalışacağız"

Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral da üniversite-sanayi işbirliğini, geleceği gençlerle birlikte şekillendirme fırsatı olarak gördüğünü ve bunu çok önemsediğini belirtti.

Göral, gençlerle bir arada olmanın, onların akademik birikimlerini sahada uygulamaya dönüştürmelerine destek olmanın ve iş hayatına hazırlık süreçlerinde yanlarında yer almanın kendisi için hem kişisel hem de kurumsal bir sorumluluk olduğunu aktardı.

Bu doğrultuda, taahhüt sektörü, tarım ve üniversite-sanayi işbirliği alanlarında İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yürütecekleri projelerle öğrencilerin teorik ve teknik donanımlarını sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmayı ve gençlerin taze bakış açılarını projelerine dahil etmeyi hedeflediklerini belirten Göral, şunları kaydetti:

"Böylece hem deneyimlerimizi onlarla paylaşmış hem de onların genç, yaratıcı ve inovatif bakış açılarıyla yeni çözümler üretmeye çalışacağız. Diğer yandan, Tekfen isminin de, geleceğin mühendisleri tarafından tanınması, benimsenmesi bizim açımızdan büyük bir kazanım. Bu işbirliğinin, öğrencilere en yüksek faydayı sağlamasını ve her alanda gelişime katkıda bulunmasını temenni ediyorum."???????