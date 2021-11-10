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Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Mobilefest'e 7 girişimi ile katılacak - Son Dakika

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Mobilefest'e 7 girişimi ile katılacak

10.11.2021 10:31
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Mobilefest'e 7 girişimi ile katılacak

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Avrasya'nın en büyük teknoloji fuarı olma hedefi ile yola çıkan Dijital Teknolojiler Fuarı'nda (Mobilefest) 7 girişimi ile yer alacak.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Avrasya'nın en büyük teknoloji fuarı olma hedefi ile yola çıkan Dijital Teknolojiler Fuarı'nda (Mobilefest) 7 girişimi ile yer alacak.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 5G teknolojilerinin yanı sıra hizmet ve altyapı sağlayıcılarını, teknoloji üreticilerini bir araya getiren Türkiye'nin en büyük mobil teknoloji fuarı olan ve Avrasya'nın en büyüğü olma hedefi ile yoluna devam eden Mobilefest'te yer almaya hazırlanıyor.

Yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak fuarda BTM'nin de standı olacak. BTM standı altında 7 girişim kendini gösterme olanağı bulacak ve yabancı yatırımcılar ve sektör profesyonelleri ile bir araya gelecek.

Mobilefest'te BTM çatısı altında yer alacak girişimlerden, kurum veya kişilere kendi mobil platformunu oluşturmayı sağlayan AhtapotApp, yapay zeka ile topluluk verilerini anlamlandırmayı amaçlıyor. Dünya standartlarında ve son teknoloji EV şarj istasyonu yönetimi ve eksiksiz şarj altyapısı yazılım çözümleri sağlayıcısı olan Chargesoft da Mobilefest'te olacak ikinci girişim. Fuara katılacak üçüncü girişim olan Kuvars Edu ise sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileri üretiyor.

Farklı hisleri başarılı ürünlerle birleştirerek dünyanın dört bir yanındaki insanları eğlendirmeyi amaçlayan Madcraft Studios, diğer bir katılımcı olacak. Mobil uygulamaları daha çok kullanıcıya, daha hızlı ve daha kaliteli hazırlayan, yapay zeka tabanlı çözümler sunan PensorAI, fuara katılan BTM'nin beşinci girişimcisi konumunda bulunuyor.

Altıncı girişim olarak ürün ve hizmet satın alırken sıra bekleme sorununu ortadan kaldıran, insan hayatına zaman kazandıran, yeni nesil dijital müşteri deneyimi platformu olan Queeme stand açacak. Son olarak teknoloji kültürünün işleri için gerekli olan becerilerin haritalandırmasını yaparken, kişilerin beceri boşluklarını belirleyip onlara özel çözümler sunan SkillFlit, BTM standında bulunacak. BTM, girişimleri ile birlikte fuarda 5C01 numaralı stantta yer alacak.

BTM Genel Müdürü Elbaşı "Girişimcinin Yol Haritası" panelinde konuşacak

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) üyesi girişimciler en yüksek değerleme yatırımlarını salgının etkisini en fazla hissettirdiği 2020 yılında gerçekleştirmişti. BTM üyesi girişimciler, bu yılın 8 ayında ise 2020 yılının tamamından fazla değerleme ile yatırım aldı. BTM girişimcilerinin 2021 yılını rekor yatırım oranı ile tamamlaması bekleniyor.

Açıklamaya göre BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, Mobilefest'te, moderatörlüğünü Ludus'un ortağı Volkan Biçer'in yapacağı "Girişimcinin Yol Haritası" panelinde konuşmacı olarak yer alacak. Yarın saat 16.10'da düzenlenecek panelde Elbaşı'nın yanı sıra Fortune Mine Games Kurucu Ortağı Bulut Korzay da yer alacak.

Panelde Türkiye'de son dönemde özellikle mobil servisler ve oyunlar tarafında hızla büyüyen yatırımlar, başarılı firmaların yol haritaları, yatırımcıların bakış açısı, teknokentleri ve girişimleri destekleyen kurumların bu konudaki çalışmaları ve destekleri konuşulacak. Mobilefest 13 Kasım akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Mobilefest'e 7 girişimi ile katılacak - Son Dakika Ekonomi


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