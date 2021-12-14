Bilim adamından 'hamsi' için çağrı: "Karadeniz ülkeleri acilen sürdürülebilir avcılığını sağlamalıdır"

Hamsi avcılığında problemler bulunduğunu belirten Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, "Karadeniz 6 ülkenin ortak balığıdır. Ülkemizde 9 cm olan av yasağı Gürcistan'da 6-7 cm'dir. Karadeniz ülkeleri ortak kararlarla acilen bu balığın sürdürülebilir avcılığını sağlamamız gerekiyor" dedi.

Son yıllarda hamsinin boyunda küçülme olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Samsun, hamsi avlama sezonunun da kısaldığını, eskiden 4-5 ay avlanan hamsinin artık 1-1.5 ayda bitme noktasına geldiğini söyleyerek Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri tedbir almaya davet etti.

Problemleri sıralayan Osman Samsun, "Hamsi, herkesçe bilinen ve çok sevilen bir balık. Ancak son yıllarda hamsi avcılığında sezon eskiye göre daha kısa sürüyor. Hamsi boyu da giderek kısalıyor. Bunlar bir sıkıntı olarak önümüzde duruyor. Eskiden 4-5 ay süren hamsi avlama sezonu, bu yıl Ekim ayı başından Kasım ayı sonuna kadar sürdü. Sonrasında hamsi bizi terk ederek Gürcistan karasularına intikal etti. Aşırı avcılık baskısı dediğimiz durumda; bilimsel olarak balıkların avlanma süreleri kısalıyorsa, balıkların boyları kısalıyorsa, balıkların kondisyon faktörleri yani besilik durumu kısalıyorsa burada bir problem var demektir. Karadeniz'deki hamsi üzerinde de, maalesef uzun yıllardır bu problemleri gözlemliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Samsun çözüm önerilerini ise şöyle anlattı:

"Bilimsel olarak ne öneriyoruz derseniz, Karadeniz 6 ülkenin ortak balığıdır. Ülkemizde 9 cm olan av yasağı Gürcistan'da 6-7 cm'dir. ve orada denetim de yok. Ortak akılla, Karadeniz ülkelerinin birlikte verecekleri balıkçılık uygulamasıyla, ortak kararlarla ve ortak denetim mekanizması ile acilen bu balığın sürdürülebilir avcılığını sağlamamız gerekiyor. Özellikle küçük balıkların, balık unu veya fabrikalarında kümes hayvanlarının yem materyali olarak, ham madde olarak işlenmesi bu stoğun insan gıdası olarak kullanılmasının önüne geçmektedir. Toplumumuzdaki bilinçle, üniversitelerde balıkçılık paydaşları ile birlikte hamsimizi bizden sonraki nesillere aktarmak hepimizin görevidir."

Balıkçılık yapan Hüseyin Baş ise "Balıkçılık sezonu çok kısaldı. Bu yıl hamsi avcılığı 1,5 - 2 ay sürdü. Hamsi bizim sularımızı terk ederek Gürcistan sularına geçti. Gürcistan sularında avlanıyorlar. Bize geçen yıl yasaklar geldi, hamsi çoğalsın diye. Ama hamsi Gürcistan'da Abhazya'da tutuldu. Bundan sebep, şimdi yine geçti yine tutulacak. Seneye yine ümidimiz yok. Bir de giderlerimiz 5 TL ile başladı. Mazot almaya başladık 10 TL'ye çıktı. Artık giderlere yetişemiyoruz. Masraflara yetişemiyoruz. Bilimsel olarak balıklar genelde büyümüyor. Hamsi balığı geçen yıl bıraktığımız şekilde, aynı şekilde duruyor. Büyümüyor. Geçen yıldan bu yana büyümesi gerekirdi. Bu yılda yine iri hamsi olmadı. Hep inceli hamsiler, karışıklı hamsiler oldu" ifadelerini kullandı. - SİNOP