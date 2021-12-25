Üye Girişi
Bilsoft artan işletme maliyetlerine çözüm sunuyor - Son Dakika

Bilsoft artan işletme maliyetlerine çözüm sunuyor

25.12.2021 12:22
Bilsoft artan işletme maliyetlerine çözüm sunuyor

Bilsoft Mali İşler Müdürü Uğur Şahin, dijital devrimi kaçırmamak gerektiğini belirterek "Firmaların da bu treni kaçırmaması ve tüm ticari işletmelerin var gücüyle devrime entegre olması lazım ki üretim kapasitemiz artsın, maliyetlerimiz daima düşsün" dedi.

Bilsoft Mali İşler Müdürü Uğur Şahin, dijital devrimi kaçırmamak gerektiğini belirterek "Firmaların da bu treni kaçırmaması ve tüm ticari işletmelerin var gücüyle devrime entegre olması lazım ki üretim kapasitemiz artsın, maliyetlerimiz daima düşsün" dedi.

Asgari ücretteki artışla KOBİ'lerin iş gören maliyetleri önemli bir artış gösterdi. KOBİ'lere ön muhasebe ile gelir gider yönetimi ve e-Fatura çözümleri gibi ticari yazılım programları sunan Bilsoft Mali İşler Müdürü Uğur Şahin, işletme maliyetlerinin her geçen gün arttığı bu dönemde, gelir gider yönetiminin öneminin daha da arttığını belirtti.

Şahin, "Sürekli dijitalleşen dünyamızda zamanın hızla daraldığını ve otomasyona giren şirketlerin verimliliği artırarak aslında maliyette yüksek tasarruf sağladığını görüyoruz. Devlet politikalarında da bu ön görü ile e-fatura kesim limitlerini kademeli olarak aşağıya çekme çalışmasının asıl amacının daha çok KOBİ'yi dijitalleştirmek olduğunu düşünüyorum. Endüstri Devrimini geriden takip etmenin maliyetlerinin yükünü sanırım hala çekmekteyiz. Fakat dijital devrimi kaçırmamak gerekir. İnternetin evrensel olması ve her zaman elimizin altında bulunması aslında bizlere büyük avantaj sağlıyor. Bu nimetlerden yararlanarak firmaların da bu treni kaçırmaması ve tüm ticari işletmelerin var gücüyle devrime entegre olması lazım ki üretim kapasitemiz artsın, maliyetlerimiz daima düşsün" diye aktardı.

Firmaların maliyetlerini düşürebilmenin ve finansal verimliliği artırmanın en önemli yollarından birinin etkin gelir-gider yönetiminin olduğunu, ay sonunu bugünden görmenin verdiği güven ile daha sağlam adımların atılacağının kaçınılmaz olduğunu ve bu sebeple otomasyonun en iyi yönetim şekli olduğunun altını çizen Şahin geliştirilen ticari sistemlerin önemine vurgu yaptı.

Şahin konuşmasını, "Son zamanlarda her yerde KOBİ'lerin dijital girişimciliği gibi kavramlar görüyoruz fakat hala 3 milyon 300 Bin KOBİ'den sadece 300 Bini e-dönüşüme geçmiştir. Tasarruf için bu tabloyu dramatik bir şekilde alt üst etmemiz gerekmektedir. Bu da, ön muhasebe yönetimi gibi firmalar için özel yazılmış sistemlere adapte olarak gerçekleşecektir. Bu yüzden tüm KOBİ'leri otomasyona davet ediyoruz. Bizler bu çağrıları internetin henüz daha yeni yaygın olduğu zamanlar olan 2005'ten beri yapıyoruz. Bilsoft 100 Binden fazla kullanıcısına yıllardır gelir-gider takibi, stok-risk yönetebiliriz" diye sonlandırdı. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Uğur Şahin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilsoft artan işletme maliyetlerine çözüm sunuyor - Son Dakika Ekonomi


İki eşli adamla birlikteydi! Adam resmi nikahlı olan eşiyle barışınca kendini sokakta buldu İki eşli adamla birlikteydi! Adam resmi nikahlı olan eşiyle barışınca kendini sokakta buldu         
12:24
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu! Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu!         
12:07
Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!! Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!!         
12:03
Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı         
11:31
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54

Son Dakika Haberleri
12:22 Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu
12:15 Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi
12:13 Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babasını işten kovdular
12:07 İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı
12:07 Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu!
12:06 İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada
12:05 Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı
12:02 Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!!
11:46 İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası
11:41 Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:29:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bilsoft artan işletme maliyetlerine çözüm sunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement