Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor

16.03.2022 10:44

Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu: "Vatandaşlarımız kentsel dönüşüm kapsamındaki evlerini artık firmalara güvenle verebilir" Bina Tamamlama Sigortası ile ev sahibi olmak isteyip de mağdur olanlar artık ortadan kalkacak.

Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu:

"Vatandaşlarımız kentsel dönüşüm kapsamındaki evlerini artık firmalara güvenle verebilir"

ADANA - Bina Tamamlama Sigortası ile ev sahibi olmak isteyip de mağdur olanlar artık ortadan kalkacak. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Vatandaşlarımız artık kentsel dönüşüm kapsamındaki evlerini anlaşacakları firmalara güvenle verebilirler. Çünkü bunun karşılığında devlet sigorta istiyor. Bu sigorta olduktan sonra müteahhit bıraksa dahi devlet evleri yaptırıp teslim ediyor" dedi.

Binaların tamamlanamaması nedeniyle oluşacak mağduriyetleri önlemek, tüketicilerin ödemelerini teminat altına almak ve ülke ekonomisine yeni gayrinakdi kaynak sağlamak açısından önemli bir fonksiyona sahip Bina Tamamlama Sigortası sunulmaya başlandı.

Sigorta kapsamında ev sahibi olmak isteyip de mağdur olan vatandaşların artık mağdur olmaması hedefleniyor.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, sigorta ile birlikte kentsel dönüşümün hız kazanacağına dikkat çekerek, "Kentsel dönüşüm yasasına göre hak sahiplerinin mağduriyeti Türkiye genelinde milyonlara ulaştı. Hükumetimizde buna duyarsız kalmadı. 6502 sayılı yasaya göre Bina Tamamlama Sigortası Yasası çıktı" diye konuştu.

"Sigorta kapsamının artmasını bekliyoruz"

Sigorta teminatının yüzde 10'dan yüzde 90'a çıkartılmasını beklediklerini söyleyen Karslıoğlu, "Bu yasanın tek bir olumsuzluğu var. İnşaatın yüzde 10'unu tamamlama garantisini verdi devlet. Biz bunun yüzde 90 olmasıyla alakalı girişimlerimizi tamamladık. En kısa sürede bu oranlara çıkarsa sigorta kapsamı, yarım kalmış inşaatlar kalmaz. Müteahhidin batması, hayatını kaybetmesi veya kaçması durumunda artık bu inşaatlar devlet garantisinde bitecek. Vatandaşlarımız artık evlerini anlaşacakları firmalara güvenle verebilirler. Çünkü bunun karşılığında devlet sigorta istiyor. Bu sigorta olduktan sonra müteahhit bıraksa dahi devlet evleri yaptırıp teslim ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yarım kalmış binaları görmeyi umut etmiyoruz"

AKAMDER Sigorta Müfettişi Mehmet Öztürk ise Türkiye'de yarım kalmış binaların artık görülmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Artık Türkiye'de yarım kalmış binaları görmeyi umut etmiyoruz. Bu sigortayla birlikte artık yarım kalmış binaları sigorta şirketi tamamlayacak. Maket üzerinden yapılan satışlar için müteahhitler yüzde 100'üne teminat alabilir. Ancak kanunda küçük bir handikap var. Özellikle kentsel dönüşüm alanındaki yapılar için yüzde 10'una kadar teminat veriliyor. Halbuki bunun yüzde 100'üne teminat verilmesi için girişimler sürüyor."

Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor
Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor
Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor
Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor
Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor
Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor
Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor
Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor
Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor

YORUMLAR
500
Son dakika: Uber, sürücü ortaklarına ferdi kaza sigortası sunmaya başladı Son dakika: Uber, sürücü ortaklarına ferdi kaza sigortası sunmaya başladı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Endonezya'ya teslim edilen 'KAPLAN MT' tanklarının seri üretim tamamlama törenine katıldı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Endonezya'ya teslim edilen 'KAPLAN MT' tanklarının seri üretim tamamlama törenine katıldı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
11:53 Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!
11:50 Şeyma Subaşı su böreğini öveyim derken Yeşim Salkım ve kızına yakalandı!
11:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin en genç milletvekiline sordu: Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun?
11:45 Benzin fiyatlarının uçması İngiliz ailelerin çocuklarını işte böyle etkiledi!
11:35 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar
11:34 Beşiktaş'tan 12 milyon 250 bin euroluk anlaşma!
11:32 Küçük çocuk uyurken kustu, kusmuğu nefes borusuna girince boğularak can verdi
11:28 Destan dün akşam sevenleriyle buluştu! Batuga ve Akkız çeçek hastalığına çare bulabildi mi?
11:25 Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 11:57:54. #1.12#
SON DAKİKA: Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement