Binance TR: Düzenlemeler Kullanıcı Güvenliğini Artıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Binance TR: Düzenlemeler Kullanıcı Güvenliğini Artıracak

Binance TR: Düzenlemeler Kullanıcı Güvenliğini Artıracak

Dönmez, kripto düzenlemelerinin amaçlarının merkezileşme değil, kullanıcı güvenliği olduğunu vurguladı.

02.10.2024 10:47
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Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, kripto para platformlarına yönelik düzenlemelere ilişkin, "Düzenlemeler, sektörü merkezileştirmekten ziyade, kullanıcıların güvenli ve düzenlenmiş bir ortamda faaliyet göstermesini amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, 2 Temmuz'da yürürlüğe giren kripto varlıklara ilişkin yasayla birlikte yurt dışı yerleşik kripto varlık platformlarına mevcut yasal düzenlemelere uyum sağlamaları için tanınan geçiş süresinin bugün sona erecek olması dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Düzenlemeleri yakından takip ettiklerini belirten Dönmez, bundan sonrası için de yenilikçi çözümler sunan düzenlemeleri temenni ettiklerini aktararak, yurt dışı yerleşik kripto varlık platformlarına mevcut yasal düzenlemelere uyum sağlamaları için tanınan geçiş süresinin bugün sona ermesinin sona ereceğini ve bu tarihin Türkiye kripto sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını vurguladı.

Lisanslamanın sektöre güven kazandırarak geçmişte yaşanan mağduriyetleri azaltma potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Dönmez, "Üç yıl önce kripto adaptasyon oranı yüzde 16 seviyesindeydi. Bugün bu oran yüzde 40'a yükseldi. Bu durum yatırımcılar arasındaki artan ilgiyi açıkça gösteriyor. Kripto sektörü hızla büyüyor ve olgunlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kripto dünyasında önemli bir aktör haline geldiğini belirten Dönmez, iki yıl önce en az bir kripto varlığa sahip kişi sayısının 8-10 milyon arasındayken bugün bu sayının 10-12 milyona ulaştığı bilgisini paylaştı.

Dönmez, Türkiye'de hala önemli bir büyüme potansiyeli gördüklerine işaret ederek, Binance TR'nin büyük başarılara imza attığını, CoinMarketCap'in en iyi borsalar listesinde bir buçuk yıl içinde 50. sıradan 14. sıraya yükseldiklerini hatırlattı.

"2 Ekim'de, yurt dışında yerleşik borsalar için bazı kısıtlamalar yürürlüğe giriyor"

Dönmez, "Sadece yerel kullanıcılara hizmet veren bir borsa olarak global borsalar arasında yer almamız önemli bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Gelecekte kripto sektörünü nelerin beklediğine dair öngörülerini paylaşan Dönmez, yeni düzenlemelerin kripto varlık platformlarını yerelde ve yurt dışında yerleşik borsalar olarak ikiye ayırdığını belirterek, "Birçok kişi, özellikle devletin çıkaracağı yasaları bekliyordu, şimdi ise platformların lisanslama süreci merakla takip ediliyor. 2 Ekim'de, yurt dışında yerleşik borsalar için bazı kısıtlamalar yürürlüğe giriyor. Örneğin, bu borsaların Türkiye'de ofis açması veya Türkçe internet sitesi kurması yasaklandı. Ancak bu kısıtlamaların tamamen yasaklayıcı olmadığına ve ikincil düzenlemelerle yenilik dostu kararların sektörü daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dönmez, kripto varlıkların finans dünyasındaki etkisinin önemine de değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kripto varlıklar ilk ortaya çıktığında 'yıkıcı' bir teknoloji olarak tanımlanıyordu. Ancak kriptonun geleneksel finans yapılarıyla uyum içinde dönüşüm sağlayabileceğine inanıyorum. Bu nedenle bu teknolojinin yıkıcı değil 'dönüştürücü' olarak tanımlanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Dünya çapında şekillenen regülasyonlar, kripto varlıkların daha geniş bir finansal ekosisteme entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Düzenlemeler, sektörü merkezileştirmekten ziyade, kullanıcıların güvenli ve düzenlenmiş bir ortamda faaliyet göstermesini amaçlıyor."

Kaynak: AA

Kripto Para, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Binance TR: Düzenlemeler Kullanıcı Güvenliğini Artıracak - Son Dakika

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