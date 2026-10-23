Bingöl balı, kentin marka değerini yükseltiyor - Son Dakika
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Bingöl balı, kentin marka değerini yükseltiyor

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Bingöl’de 9. Bingöl Bal Yarışması ve Bal Şenliği düzenlendi.

Bingöl'de 9. Bingöl Bal Yarışması ve Bal Şenliği düzenlendi. Gerçekleştirilen programda, Bingöl balının marka değerinin artırılması, üretim kalitesinin korunması ve ulusal ve uluslararası pazarlarda daha geniş yer bulması gerektiği vurgulandı.

Bingöl'de 9. Bingöl Bal Yarışması ve Bal Şenliği düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba ve kurum müdürleri katıldı. Bingöl Belediyesi ile Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının da paydaşları arasında yer aldığı programda katılımcılara ballı şerbet, ballı süt ve ballı yöresel yiyecekler ikram edildi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, de şehirlerin hafızalarda belirli ürünlerle yer edindiğini belirterek, Bingöl denildiğinde akla gelen ürünler arasında yağ kavurma ve Bingöl balının bulunduğunu söyledi. Balın son yıllarda yağ kavurmanın önüne geçtiğini ifade eden Çelik, bunda üreticilerin ve Arıcılar Birliğinin önemli katkıları olduğunu kaydetti. Bingöl Üniversitesinin arıcılık ve bal ürünleri üzerine çalışmalar yürütmesinin önemine değinen Çelik, kentin bu alandaki potansiyeline dikkat çekti. Çelik, Bingöl'ün ulusal ve uluslararası dereceler elde eden bir bala sahip olduğunu belirterek, üniversitenin bölgenin potansiyeline odaklanması halinde bu alanda daha farklı noktalara ulaşılabileceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl balının kent ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, uluslararası yarışmalarda elde edilen başarıların ve uluslararası tescil alan ilk bal olma özelliğinin ürüne değer kattığını söyledi. Bingöl balının daha iyi tanıtılması ve katma değerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Arıkan, markalaşma sürecinin hızlandırılmasının hem kentin tanıtımı hem de ekonomi ve istihdam açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Bingöl balının üreticilerin sabrını, alın terini ve birikimini yansıtan önemli bir marka değeri haline geldiğini belirtti. Çintay, "Bu değeri korumak, üretim kalitesini sürdürmek ve daha geniş pazarlara ulaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak yerel ürünlerimizin tanıtılmasına, markalaşmasına ve ekonomik değerinin artırılmasına önem veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
EtkinlikEkonomiBingölSon Dakika

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