BİNTSO bankalarla finansmana erişimi görüştü, 50 milyon TL\'lik ekspertiz limiti istedi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO), kentte faaliyet gösteren banka şube müdürleri ve ilgili kurumların temsilcilerini bir araya getirerek iş dünyasının finansmana erişim sorunlarını masaya yatırdı.

BİNTSO ev sahipliğinde "Bingöl Ekonomisi İçin Finansta Ortak Akıl" temasıyla düzenlenen Bingöl İş Dünyası ve Finans Sektörü İstişare Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay başkanlığında gerçekleştirildi. Kamu ve özel bankalar ile katılım bankalarının Bingöl'deki şube müdürlerinin yanı sıra KOSGEB, Fırat Kalkınma Ajansı ve TKDK temsilcilerinin katıldığı toplantıda, oda üyelerinin finansmana erişimde yaşadığı sorunlar doğrudan banka yöneticilerine aktarıldı.

Toplantıda işletmelerin krediye ulaşırken karşılaştığı yüksek faiz oranları, komisyon ve dosya masrafları, ekspertiz maliyetleri, banka şubelerinin kredi tahsis yetkileri, KGF destekleri ve TOBB Nefes Kredisi limitleri değerlendirildi. İşletmelerin kredi taleplerinin yalnızca mevcut bilançoları üzerinden değil; ticari geçmişleri, ödeme performansları, üretim kapasiteleri ve istihdama katkıları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Firmalarımız Bingöl'ün milli servetidir"

Toplantıda konuşan BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, kentte faaliyet gösteren işletmelerin korunmasının ve güçlendirilmesinin şehir ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Firmaların yalnızca işletme sahipleri için değil, çalışanlardan üretime, ticaretten vergi gelirlerine kadar geniş bir ekonomik yapı için değer taşıdığını ifade eden Çintay, "Firmalarımız Bingöl'ün milli servetidir. Bir işletme ayakta kalırsa çalışan evine ekmek götürür, esnaf iş yapar, üretim devam eder, vergi geliri artar ve şehir ekonomisi büyür. Bir işletmenin kapanması ise yalnızca bir ticari sicilin kapanması değildir. İstihdamın, üretimin ve o işletmeye bağlı ekonomik hareketliliğin kaybedilmesi anlamına gelir" dedi.

Finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin işletmeler üzerindeki yükü artırdığına dikkat çeken Çintay, yüksek faiz ve ek maliyetlere rağmen krediye ulaşamamanın iş dünyasını zor durumda bıraktığını söyledi. Çintay, "İşletmelerimiz yüksek maliyetle kredi kullanmayı göze almasına rağmen finansmana ulaşamıyorsa burada hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir sorun var demektir. Faizlerin yüksek olması iş dünyamız için zaten ağır bir yükken kredi taleplerinin karşılanmaması, firmalarımızı iki yönlü bir sorunla karşı karşıya bırakıyor" ifadelerini kullandı.

"Ekspertiz limitinin 50 milyon TL'ye çıkarılması talep edildi"

Toplantıda kredi işlemlerinde uygulanan ekspertiz limitlerinin güncel ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenmesi de gündeme geldi. Bazı banka uygulamalarında 10 milyon TL seviyesinde bulunan ekspertiz limitinin yetersiz kaldığı belirtilerek, bu tutarın 50 milyon TL seviyesine yükseltilmesi yönündeki beklenti dile getirildi. Özellikle yüksek tutarlı hayvancılık ve yatırım projelerinde birden fazla ekspertiz raporu istenmesinin ek maliyet ve zaman kaybına yol açtığı ifade edildi. Yaklaşık 30 milyon TL tutarındaki bir hayvancılık yatırımında ekspertiz sayısının üçe kadar çıkabildiği belirtilerek, değerleme süreçlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesi istendi.

TOBB Nefes Kredisi ve KGF desteklerinin de ele alındığı toplantıda, kredi paketlerinin işletmelere zamanında ve uygun koşullarda ulaşmasının önemi vurgulandı. Başvuruların kolaylaştırılması, şube limitlerinin etkin kullanılması ve kredi taleplerinin karşılanabilmesi için ilgili şubelere ek limit tahsis edilmesi beklentisi paylaşıldı. Çintay, "Asıl önemli olan, açıklanan kaynağın üyelerimize zamanında ve uygun koşullarla ulaşmasıdır. Şubelerimize yeterli limit tahsis edilmezse finansman paketleri sahada beklenen karşılığı bulamaz" diye konuştu.

"Sorunlar ilgili kurumlara taşınacak"

BİNTSO'nun bankalarla karşı karşıya değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışmak istediğini belirten Çintay, oda olarak üyelerin finansman sorunlarının çözümü için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıda dile getirilen sorun ve çözüm önerilerinin raporlanarak banka genel müdürlüklerine, TOBB'a, KGF'ye ve yetkili kurumlara iletilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca finans sektörü ile reel sektör arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve istişare toplantılarının belirli aralıklarla sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıya Bingöl merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren kamu, özel ve katılım bankalarının şube müdürleri ile KOSGEB Bingöl İl Müdürü Naci Özdemir, Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Ortak ve TKDK Uzmanı Safiye Ergin Kaya katıldı.