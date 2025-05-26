Sigara fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar devam ediyor.
Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir maliyet zammı da sigaraya, JTİ sigara grubuna zam geldi" ifadelerini kullandı.
Yeni fiyat listesine göre, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 75 liraya yükselirken en pahalı sigara da 91 lira oldu.
Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren (27 Mayıs) geçerli olacak.
Dündar'ın paylaşımı ve yeni fiyat listesi şu şekilde;
Son Dakika › Ekonomi › Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi - Son Dakika
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