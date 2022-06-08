BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika
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BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

08.06.2022 11:44
BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ticaret potansiyelinin, halihazırda 8 milyar dolar olan dış ticaret hacminin çok daha üzerinde olduğunu bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ticaret potansiyelinin, halihazırda 8 milyar dolar olan dış ticaret hacminin çok daha üzerinde olduğunu bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ve Büyükelçilik Müsteşarı Mohammed Al Neyadi, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran burada yaptığı konuşmada, vefat eden eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için başsağlığı dileğinde bulundu.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi konusunda her türlü görevi üstlenmeye hazır olduklarını vurgulayan Baran, "BAE ile ticaret potansiyelimiz, halihazırda 8 milyar dolar olan dış ticaret hacminin çok daha üzerinde. Bu rakamı geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Baran, Türk müteahhitlik firmalarının BAE'de 13 milyar dolarlık proje üslendiğine de dikkati çekti.

Büyükelçi Al Dhaheri de Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'yi ziyaretinin ardından iki ülke arasında bakanlar düzeyinde ziyaretlerin devam ettiğini belirten Al Dhaheri, büyükelçilik olarak iş insanları arasında karşılıklı iletişim sağlamak istediklerini kaydetti.

Al Dhaheri, bu kapsamda ATO ile de her türlü iletişime açık olduklarına işaret ederek, "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacmi geliştirilebilir. İki ülke arasındaki ticareti 16 milyar dolar seviyesine çıkarmak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika

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