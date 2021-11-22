Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Kasım verilerini paylaştı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 51 artış yaşandı

Merkez Bankası faiz kararını açıklanması sonrası altın ve dolarda ciddi dalgalanmalar yaşanırken, gıda fiyatlarının da artışını hızlandırdı. Bir önceki aya göre gıda fiyatlarında yüzde 8 oranında artış yaşanırken, son bir yıllık artış ise yüzde 51'i buldu.

GIDA FİYATLARINDA SON 1 YILDA FİYAT ARTIŞI

Temel gıda fiyatlarında bu yıl ocak ayında yüzde 3.6, şubatta yüzde 2.8, martta yüzde 2.5, nisanda yüzde 2.3, mayısta yüzde 1.8 ve haziranda yüzde 1.1, temmuzda yüzde 4.2, ağustosta yüzde 3.5, eylülde ise yüzde 2.1, ekimde yüzde 7 artmıştı.

ENFLASYON YÜZDE 8

Türk lirası değer kaybederken, gıda fiyatlarında artış devam etti. Sıkça tüketilen ekmek, bulgur, makarna ve un gibi temel gıdalara yüzde 9,4 oranında artış kaydetti.

Et ve balık fiyatlarında yükseliş yüzde 12,6; süt ve süt ürünleri grubunda ise yüzde 8,7 oranında artış oldu.

Yağ fiyatları ise yüzde 8,1 oranında artış Kasım ayı itibariyle gerçekleşti.

MEYVE FİYATLARI YÜZDE 0,3 ORANINDA AZALDI

Kasım ayı ile beraber meyve fiyatlarındayüzde 0,3 oranında azalma gerçekleşti. Sebzelerde ise özellikle domates, kabak, patlıcan gibi ürünlerde önceki aya göre yüzde 3,7 oranında yükseliş yaşandı.

GIDA FİYATLARINDAKİ YILLIK ARTIŞ İSE YÜZDE 51

Bir önceki seneye göre, gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 51 oranında arttı. Geçen yıla göre ekmek, un, bulgur, makarna gibi temel gıda ürünleri fiyatlarında yüzde 45,7, et-balık fiyatlarında 37,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 41,5 oranında artış oldu.