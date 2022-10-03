BM: Mevcut para politikaları küresel resesyon riski taşıyor - Son Dakika
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BM: Mevcut para politikaları küresel resesyon riski taşıyor

03.10.2022 19:04
BM: Mevcut para politikaları küresel resesyon riski taşıyor

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), mevcut para politikalarının gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyayı resesyona götürebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), mevcut para politikalarının gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyayı resesyona götürebileceği uyarısında bulundu.

UNCTAD'ın açıkladığı 2022 Ticaret ve Kalkınma Raporu'nda bu yılki küresel büyüme rakamları değerlendirilirken geleceğe dair öngörüler paylaşıldı.

Raporda 2022'nin sonuna doğru küresel büyüme yüzde 2,5 olarak öngörülürken bu oranın 2023'te yüzde 2,2'ye gerileyeceği tahmini yapıldı.

ABD'deki faiz artırımı 360 milyar dolar gelir kaybı yarattı

Gelişmiş ülkelerdeki ani faiz artırımları ve mali sıkılaştırma uygulamalarının, halihazırdaki Kovid-19 salgını ve Ukrayna- Rusya Savaşı'nın da etkisiyle küresel ekonomik yavaşlamayı gerilemeye dönüştürdüğü, bu durumun düşük ve orta gelirli ülkeler için tehlike arz ettiği kaydedildi.

Örnek olarak ABD'de bu yılki faiz artırımlarının, gelişmekte olan ülkelerde toplam 360 milyar ABD doları gelir kaybı yaşatacağı bilgisi verildi.

Faiz artırımları yüzünden gelişmekte olan 90 ülkenin ulusal parasının bu yıl dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybettiği vurgulandı.

"Resesyonu önlemek için hala zaman var"

Rapora ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, "Gelişmiş ülkelerdeki para politikaları ve mali uygulamalar, 2008 ve 2020'deki Kovid-19 şokundan daha kötü bir hasara yol açarak dünyayı küresel resesyon ve uzun süreli durgunluğa sürükleme riski taşımaktadır." dedi.

Grynspan, öngörülen küresel resesyonun önlenmesi için hala zaman olduğuna dikkati çekerek gelişmiş ülkelere mali politikalarını bu doğrultuda yeniden düzenleme çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BM: Mevcut para politikaları küresel resesyon riski taşıyor - Son Dakika

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