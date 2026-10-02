Biruni Üniversitesi, Zeytinburnu AKDEM'de 60 yaş üstüne sağlık taraması yaptı - Son Dakika
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Biruni Üniversitesi, Zeytinburnu AKDEM'de 60 yaş üstüne sağlık taraması yaptı

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Biruni Üniversitesi, Zeytinburnu AKDEM\'de 60 yaş üstüne sağlık taraması yaptı
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Biruni Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Zeytinburnu AKDEM'de 60 yaş üstü bireylere sağlık taraması yaptı. Beslenme, hemşirelik ve diş hekimliği alanlarında taramalar yapılırken katılımcılara aktif yaşlanma ve beslenme bilgisi verildi.

Biruni Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Zeytinburnu'nda düzenlenen etkinlikte 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik sağlık taraması ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nde (AKDEM) gerçekleştirilen etkinlikte Biruni Üniversitesinin Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Diş Hekimliği alanlarından akademisyen ve öğrencileri, yaşlı bireylerle bir araya geldi.

Üniversitenin akademisyen ve öğrencileri, 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik sağlık taramaları gerçekleştirerek sağlıklı ve aktif yaşlanma konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Beslenme ve diyetetik alanında gerçekleştirilen çalışmalarda yaşlı bireylere yönelik malnütrisyon ve sarkopeni taramaları yapıldı. Katılımcılara yaşlılık döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve tuz tüketiminin sınırlandırılması konusunda bilgi verildi.

Yaşla birlikte ortaya çıkabilecek kas kütlesi ve kas gücü kaybına ilişkin farkındalık oluşturulurken, sağlıklı yaşlanma sürecinde beslenmenin önemi anlatıldı.

Hemşirelik alanında kurulan stantta katılımcıların kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirildi. Diyabet ve hipertansiyon başta olmak üzere kronik hastalıkların erken dönemde fark edilmesinde düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkati çekildi. Katılımcılara ölçüm sonuçları doğrultusunda genel sağlık durumlarına ilişkin bireysel bilgilendirmelerde bulunuldu.

Diş Hekimliği alanında da yaşlı bireylere yönelik ağız ve diş sağlığı taramaları gerçekleştirildi. Katılımcılara düzenli ağız bakımının, diş kontrollerinin ve ağız-diş sağlığının genel sağlık üzerindeki önemi hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca denge ve mobilite, postür ve el kavrama gücü gibi yaşlı bireylerin fiziksel durumlarına yönelik değerlendirme alanları da oluşturuldu.

Gerçekleştirilen çalışmalarla yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal ve zihinsel iyilik hallerinin desteklenmesi, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalık oluşturulması ve aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
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