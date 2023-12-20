 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BİSİAD, bilişim sektörünün başarılı firmaları için ödül töreni düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

BİSİAD, bilişim sektörünün başarılı firmaları için ödül töreni düzenledi

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), bilişim sektörünün başarılı firmaları için ödül töreni düzenledi. Törende konuşan BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, bilişim sektörünün farkındalığını artırmak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin toplumsal fayda için kullanılması gerektiğini belirtti.

BİSİAD, bilişim sektörünün başarılı firmaları için ödül töreni düzenledi
20.12.2023 - 22:45,
Abone Ol

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) tarafından bilişim sektörünün başarılı firmaları için ödül töreni düzenlendi.

Cumhuriyet'in 100. ve BİSİAD'ın 27. yılı nedeniyle BİSİAD tarafından kentteki bir salonda düzenlenen törende konuşan BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, pandemi sonrasında dünyanın çok değişik bir konuya evrildiğini söyledi.

Doğrul, bilişim sektörünün farkındalığını daha fazla artırmak zorunda olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kıymetli dijital çağın girişindeki en büyük sorunlardan birisi 'Yeşil Mutabakat'la dünyaya çizilen rolde bizim ön plana çıkmamızı sağlayan ama diğer taraftan bir tarafı öldürürken diğer tarafı yaşatan bir kurgu üzerine gelişmesi de biraz can sıkıcı. Bursa bilişimin önemini bütün durumlarda, oturumlarda anlatmaya çalışıyoruz. Bundan sonra bilişimin ve yazılımın olmadığı hiçbir endüstriyel alan, sosyal yaşamda artık hayat yok. Dolayısıyla bizler farkındalıklarımızı biraz daha arttırmak zorundayız."

Bu yıl teknoloji sınırlarını zorlamaya devam ettiklerini belirten Doğrul, "Yapay zeka, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, siber güvenlik gibi alanlarda gerçekleşen inovasyonlarla sektörümüzün dinamiklerini tamamen değiştirmekte olduğunu hep beraber gözlemledik. Bu hızlı değişimle birlikte sorumlulukların da artığını unutmamalıyız. Teknolojik gelişmeler sadece bir başarı değil, toplumsal fayda için olarak da bir araç olarak da kullanmak sorumluluğumuz bulunmaktadır." diye konuştu.

Doğrul, BİSİAD olarak sadece sektörün başarılarına odaklanmadıklarını başarıları toplum için değerli kılacak adımları atmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Programda başarılı olan bilişim sektörünün temsilcilerine ödüller verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİSİAD, bilişim sektörünün başarılı firmaları için ödül töreni düzenledi - Son Dakika


22:38
Maçın kaderini değiştirdi! Serdar Dursun'un son dakikada yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Maçın kaderini değiştirdi! Serdar Dursun'un son dakikada yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18
Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor

Son Dakika
22:38 Maçın kaderini değiştirdi! Serdar Dursun'un son dakikada yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist hedefi imha edildi
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 22:43:18. #1.13#
SON DAKİKA: BİSİAD, bilişim sektörünün başarılı firmaları için ödül töreni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement