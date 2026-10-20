BIST 100 11.797,70 puandan kapandı, teknoloji endeksi yüzde 5,77 arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 367,56 puan artarak 11.797,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 43,68 puan ve yüzde 0,38 artışla 11.473,82 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.352,90 puanı, en yüksek 11.806,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,22 değer kazanarak 11.797,70 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 454,92 puan ve yüzde 3,20 artışla 14.676,53 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,80, mali endeks yüzde 2,10, sanayi endeksi yüzde 2,43 ve teknoloji endeksi de yüzde 5,77 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 6'sı geriledi, 1 tanesi de yatay seyretti. ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Astor Enerji ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 131 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,88, bileşik getirisi yüzde 39,10 seviyesinde gerçekleşti.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 131 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 azalışla 6 milyon 560 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,4542, satışta 49,6524 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,4286, satışta 49,6267 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,2 azalışla 108,3 dolardan işlem görüyor.