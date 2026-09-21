BIST 100, 187,7 milyar lira hacimle yüzde 0,40 artışla 13.337,69 puandan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100, 187,7 milyar lira hacimle yüzde 0,40 artışla 13.337,69 puandan kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100, yüzde 0,40 artışla 13.337,69 puandan kapandı; işlem hacmi 187,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,90 kazanırken holding endeksi yüzde 1,89 kaybetti, SPK fon tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.337,69 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 187,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,56 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,26 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka kaynaklı güçlü çip talebine işaret eden Güney Kore ihracat verilerinin teknoloji hisselerini desteklemesi ve Körfez'den petrol arzının arttığına yönelik haberlerin enerji fiyatlarını düşürerek enflasyon endişelerini hafifletmesiyle pozitif seyrederken, yatırımcıların odağında ABD ile Çin liderleri arasında bu hafta yapılması planlanan görüşme bulunuyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatırım fonlarına ilişkin gelişmelerin oluşturduğu temkinli havayla gün içinde en düşük 12.890 puanı gördü. Endeks, küresel piyasalardaki olumlu seyre paralel gelen tepki alımlarıyla günü yükselişle tamamladı.

Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.600 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansBorsaBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
18:54
A Milli Takım’da 4 sakatlık
A Milli Takım'da 4 sakatlık
18:41
Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı
Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:34
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 18:57:12. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100, 187,7 milyar lira hacimle yüzde 0,40 artışla 13.337,69 puandan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement