BIST 100 endeksi 105 puan düşüşle günü 14.229 puandan tamamladı, teknoloji hisseleri yüzde 2,08 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 105,05 puan azalarak 14.229,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,31 puan ve yüzde 0,06 azalışla 14.324,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.151,94 puanı, en yüksek 14.441,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 değer kaybederek 14.229,01 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 21,59 puan ve yüzde 0,13 artışla 16.489,34 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,26, mali endeks yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi yüzde 2,08 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 61'i geriledi. ASELSAN, Akbank, Tüpraş, Astor Enerji ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 362 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 362 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 735 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,51, bileşik getirisi yüzde 39,84 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,1554, satışta 48,3484 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,1408, satışta 48,3337 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1598, sterlin/dolar paritesi 1,3536 ve dolar/yen paritesi 160,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4,7 artışla 92,5 dolardan işlem görüyor.