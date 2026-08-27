BIST 100 Endeksi 14,575.51'de Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,41 puan azalarak 14.575,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,56 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.646,48 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.539,39 puanı, en yüksek 14.698,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybederek 14.575,51 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 93,62 puan ve yüzde 0,56 azalışla 16.760,87 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, ASELSAN, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 594 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 594 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 7 milyon 75 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,0129, satışta 48,2053 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,9955, satışta 48,1879 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 87,3 dolardan işlem görüyor.