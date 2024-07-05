BIST 100 Endeksi 20,78 Puan Azalarak Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,78 puan azalarak 10.851,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,89 puan ve yüzde 0,34 artarak 10.909,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.780,83 ve en yüksek 10.944,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 10.851,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 0,50 ve hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 35,26 puan ve yüzde 0,30 kayıpla 11.854,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 48'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 385 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 385 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 azalarak 2 milyon 474 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,12'den, bileşik getirisi de yüzde 39,39'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,6073 lira, satışta 32,7379 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4784 lira, satışta 32,6085 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2800 ve dolar/yen paritesi de 160,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 87,5 dolardan işlem görüyor.