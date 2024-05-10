BIST 100 Endeksi 50 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 50 Puan Azalarak Kapandı

BIST 100 Endeksi 50 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 50,00 puan azalarak 10.218,58 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.218,58 puanı ve en yüksek 10.364,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 10.218,58 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 86,43 puan ve yüzde 0,78 kayıpla 11.059,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Altının ons fiyatı 2 bin 363 dolar. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 363 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,9 artışla 2 milyon 475 bin liraya yükseldi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,78'den, bileşik getirisi de yüzde 43,74'ten gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1309 lira, satışta 32,2596 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1545 lira, satışta 32,2833 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2510, dolar/yen paritesi de 155,90 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 83,4 dolardan işlem görüyor.

10.05.2024 18:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 50,00 puan azalarak 10.218,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,18 puan ve yüzde 0,08 artışla 10.276,76 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.218,58 puanı ve en yüksek 10.364,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 10.218,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 86,43 puan ve yüzde 0,78 kayıpla 11.059,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 363 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 363 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,9 artışla 2 milyon 475 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,78'den, bileşik getirisi de yüzde 43,74'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1309 lira, satışta 32,2596 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1545 lira, satışta 32,2833 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2510, dolar/yen paritesi de 155,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 83,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 50 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika

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