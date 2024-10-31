BIST 100 Endeksi 8.980,44 Puanla Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 8.980,44 Puanla Düştü

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,29 kayıpla 8.980,44 puana geriledi.

31.10.2024 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kaybederek 8.980,44 puana geriledi.

Dün 9.006,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,96 puan ve yüzde 0,02 azalışla 9.004,60 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,11 puan ve yüzde 0,29 azalışla 8.980,44 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.977,58, en yüksek 9.051,60 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,1, sanayi endeksi yüzde 0,1, hizmetler endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükselirken, 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Altınay Savunma oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 778 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,07, bileşik getirisi yüzde 42,89 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 152,60 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2520 liradan, avro 37,3160 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 2 bin 778 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 kayıpla 72,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 8.980,44 Puanla Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 8.980,44 Puanla Düştü - Son Dakika
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