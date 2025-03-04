BIST 100 Endeksi Açılışta 9.901,91 Puanla Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Açılışta 9.901,91 Puanla Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,09 düşüşle 9.901,91 puandan işlem gördü.

04.03.2025 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 düşüşle 9.901,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,16 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.901,91 puana indi.

Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,56 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,93 ile turizm oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kazanarak 9.911,07 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ve Meksika'ya tarife uygulamaya başlaması ve Çin'e uyguladığı tarifeyi artırmasıyla risk algısının yükseldiği görülürken, söz konusu ülkelerin ABD'ye verecekleri karşılık yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 tarife uygulamasının bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Öte yandan, yurt içinde Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.00 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Açılışta 9.901,91 Puanla Düştü - Son Dakika
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