Ekonomi

BIST 100 Endeksi Açılışta Düştü

13.02.2026 10:10
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,15 azalışla 14.158,97 puandan başladı. Bugün önemli veriler takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 14.158,97 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,85 yükselişle 14.180,48 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,52 puan ve yüzde 0,15 azalışla 14.158,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 1,43 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Makroekonomik veriler ile teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler arasında yön bulmaya çalışan piyasalarda, yatırımcıların karar alma süreçleri giderek zorlaşıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.250 ve 14.350 puanın ise direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 23 milyar 753 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BIST 100 Endeksi Açılışta Düştü
