BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

08.07.2026 18:38
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BIST 100 endeksi gün sonunda %2,12 düşerek 14.189,96 puana geriledi; bankacılık %3,25 kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 değer kaybederek 14.189,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 307,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 200,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,30 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,38 ile ulaştırma oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklaması ve büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracaklarını açıklamasıyla Orta Doğu'da gerilimin tırmanması küresel piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu.

Öte yandan Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride müttefikler, 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasını duyururken, kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayiyle birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

Fon küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürdü. IMF Raporu'nda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Piyasalarda gözler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 2. el konut satışları, Japonya'da makine siparişleri, Almanya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika

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