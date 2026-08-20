BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

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BIST 100 endeksi günü 62,43 puan düşüşle 14.396,54 puandan kapattı, teknoloji hisseleri geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,43 puan azalarak 14.396,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,09 puan ve yüzde 0,07 artışla 14.469,07 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.268,76 puanı, en yüksek 14.562,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederek 14.396,54 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 73,25 puan ve yüzde 0,44 azalışla 16.509,05 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,05, mali endeks yüzde 0,16 ve sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,49 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 52'si geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 525 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 525 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 6 milyon 880 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,35, bileşik getirisi yüzde 40,84 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,8307, satışta 48,0224 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,8132, satışta 48,0048 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3633 ve dolar/yen paritesi 158,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,9 artışla 93,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika

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