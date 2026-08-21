3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu - Son Dakika
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3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu

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Kocaeli Darıca sahilinde üç kardeşin cansız bedeninin bulunması kamuoyunda dehşetle karşılandı. Dördüncü kardeşe sabah saatlerinde sağ olarak ulaşılırken cesetlerde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Emniyet güçleri, kardeşlerin cinayete mi kurban gittiği yoksa toplu bir intihar mı gerçekleştirdikleri ihtimalleri üzerinde titizlikle duruyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde dün peş peşe bulunan üç cesedin yankıları sürüyor. Yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenlerin, bir süredir haber alınamayan üç kardeşe ait olduğu tespit edilirken; kayıp olan dördüncü kardeşten sevindirici haber geldi.

CESETLER BİRER SAAT ARAYLA BULUNDU

Olay, dün Yeni Mahallesi Darıca Sahili'nde bulunan Cevher Dudayev Parkı mevkisinde meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında denizde hareketsiz bedenler gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kıyafetleri üzerinde olan iki kadının cansız bedeni sudan çıkarıldı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra, saat 16.00 sularında aynı bölgede kıyıya vuran, yine tam kıyafetli bir erkek cesedi daha bulundu.

3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerle ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, hayatını kaybeden kişilerin bir süredir kendilerinden haber alınamayan kayıp kardeşler Muhammed Ali Sakar (17), Gülşah Sakar (24) ve Belinay Sakar (15) olduğu belirlendi.

3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ? DARP İZİNE RASTLANMADI

Kardeşlerin sır dolu ölümlerine ilişkin yetkililer tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Olay yerinde ve cesetler üzerinde yapılan ilk incelemelere göre, şahısların vücutlarında herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Emniyet güçleri, kardeşlerin cinayete mi kurban gittiği yoksa toplu bir intihar mı gerçekleştirdikleri ihtimalleri üzerinde titizlikle duruyor. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar güvenlik kameraları ve tanık ifadeleriyle adım adım inceleniyor.

3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu

KAYIP DÖRDÜNCÜ KARDEŞ SAĞ BULUNDU

Üç kardeşin acı haberinin ardından kayıp olarak aranan dördüncü kardeş Bilgenur Sakar için yürütülen arama çalışmaları da sonuç verdi. Akşam havanın kararmasıyla ara verilen ve sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayan çalışmalar neticesinde, Bilgenur Sakar'a sağ olarak ulaşıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün ilerleyen saatlerde detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

3. Sayfa, Kocaeli, Kurban, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu - Son Dakika
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