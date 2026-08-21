Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...

Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklu bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun siyasete girdiği için büyük pişmanlık duyduğu iddia edildi. Beşikçioğlu’nun, "Bu makam sanatçılara göre değil, özgürlüğüme kavuşunca aktif siyaseti bırakacağım" dediği öne sürüldü.

Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini yürütürken hakkında açılan soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü oyuncu ve siyasetçi Erdal Beşikçioğlu’nun, cezaevinde yakın çevresine siyasete girdiği için pişmanlık duyduğunu söylediği iddia edildi.

"BU MAKAM SANATÇILARA GÖRE DEĞİL"

Soruşturma süreci devam ederken cezaevinde bulunan Beşikçioğlu’nun, yakın çevresine sanatçı kimliğine vurgu yaparak siyasetin kendisi için uygun bir alan olmadığını aktardığı öne sürüldü. Siyasetin getirdiği kısıtlamaların ve yüklerin kendi yaşam tarzına uymadığını belirten Beşikçioğlu’nun, tutukluluk sürecinde bu kararı kesinleştirdiği ifade ediliyor.

Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUNCA AKTİF SİYASETİ BIKACAK

Edinilen bilgilere göre Erdal Beşikçioğlu’nun, tahliye olup özgürlüğüne kavuşmasının ardından aktif siyasi hayatını tamamen sonlandıracağını söylediği kaydedildi. Yaşadığı cezaevi deneyiminin ardından sanatçı ruhuna aykırı bulduğu siyasi makamlardan uzak durma kararı aldığı belirtilen Beşikçioğlu’nun bu çıkışı gündeme bomba gibi düştü.

Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...

"ORTAMLARDA İKRAM EDİYORLAR, KIRAMIYORUM"

Öte yandan, Beşikçioğlu’nun daha önce soruşturma dosyasına giren uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialara yönelik, "Ortamlarda ikram ediyorlar, kıramıyorum" şeklinde savunma yaptığı da öğrenilmişti.

Erdal Beşikçioğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler Ertuğrul Doğan bile şaşırdı Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı
Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı ’Karagül’ lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi
“Türkiye’yi satın alırım“ deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı "Türkiye’yi satın alırım" deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:59
Salah için olay sözler Trabzonspor’un yenilgisine onlar da şaşırdı
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 12:47:15. #7.13#
SON DAKİKA: Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.