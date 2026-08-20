Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 'Karagül' lakabıyla bilinen Merve A., sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada tartıştığı Gülcan Ö.'yü bıçakla yaralamış, ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Merve A.'nın yargılanmasına devam edildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Gülcan Ö. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Merve A, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu ifade etti.

Hakkında tahliye kararı verilmesini isteyen sanık, "6 aylık hamileyim. Enfeksiyon kaptım. Bebeğimin sağlığı için hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Uğur Kösa da yaralama olayının haksız tahrik altında gerçekleştiğini dile getirdi.

ENFEKSİYON KAPMIŞ

Sanığın üzgün ve pişman olduğunu belirten Kösa, "Hamile oluşu nedeniyle ve hastane raporları doğrultusunda sanık hakkında tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz. Sanık enfeksiyon kapmıştır. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğu 3 tane daha çocuğu vardır. Sanık hakkında sağlık kurulu raporu dikkate alınarak tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Müşteki Gülcan Ö. ise olay sırasında sanığı tahrik etmediğini ileri sürerek, sanığın tutukluluğunun devam etmesini istedi.

Sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme hakimi duruşmayı erteledi.