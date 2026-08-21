Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi

Antalya Havalimanı 2'nci Terminali’nin açık otopark alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada emekli polis memuru, belinden çıkardığı beylik tabancasıyla eşine kurşun yağdırdı.

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, mermilerin hedefi olan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Eşini vurduktan sonra silahıyla olay yerinde bekleyen emekli polis memurunu teslim alabilmek için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak ikna çalışması başlattı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Olay yerinden kareler;