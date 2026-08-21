E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği gıda ifşa listesine, internette ve sanal marketlerde yaygın şekilde satılan Abalı markalı süzme çiçek balı da eklendi. Ankara Akyurt merkezli firmanın ürünlerinde "aynı değeri taşımayan madde eklenmesi" (glikoz/şeker şurubu) yoluyla tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli gıdaları duyurduğu ifşa listesine, internette ve zincir marketlerde yaygın olarak satılan popüler bir bal markası da eklendi. "Abalı" markalı süzme çiçek balında sahtecilik tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden yayımladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Market raflarından e-ticaret devlerine kadar oldukça geniş bir dağıtım ağına sahip olan bir bal markasında yapılan hile kamuoyuna duyuruldu.

ABALI MARKALI SÜZME ÇİÇEK BALINDA SAHTECİLİK!

Bakanlığın 20 Ağustos 2026 tarihli son güncellemesine göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Vahit Yıldız Balsu – Vahit Yıldız firmalarına ait "Abalı" markalı süzme çiçek balı ürününde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Listeye giren ürünün son tüketim tarihinin 12/09/2027 olduğu kaydedilirken, sahtecilik türü resmi kayıtlara "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" şeklinde geçti.

PEKİ BU NE ANLAMA GELİYOR?

Gıda mevzuatında bu tanım; ürünün doğal ve değerli içeriğinin azaltılarak yerine çok daha ucuz ve kalitesiz maddelerin katılması anlamına geliyor. Bal ürünlerinde bu hile genellikle şu yöntemlerle yapılıyor:

  • Hakiki balın içerisine glikoz şurubu ve fruktoz katılması,
  • Nişasta bazlı tatlandırıcılar veya şeker şurupları ile hacim artırılması.

Bu yolla tüketici, şifalı ve doğal bal aldığını zannederken aslında içeriği tamamen değiştirilmiş şekerli bir şurup satın almış oluyor.

E-TİCARET SİTELERİNDE KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR 

Tağşişli olduğu kesinleşen Abalı markasının, Türkiye'nin önde gelen en büyük e-ticaret platformlarında ve dijital marketlerinde yoğun şekilde satıldığı görüldü. Şirketin ayrıca kendi resmi web sitesi üzerinden de tüketiciye doğrudan satış yaptığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, tüketicilerin gıda alışverişi yaparken Güvenilir Gıda Portalı’nı düzenli kontrol etmelerini ve karşılaştıkları şüpheli durumları ALO 174 Gıda Hattı'na bildirmelerini önemle hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Akyurt, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Uygur Murat Uygur:
    hapis cezası verin 8 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    ne olacak yapan, yapanın yanına kar kalıyor. yakalanan kadar malı götürüyor sonra başka bir marka altın da tekrar devam. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler Ertuğrul Doğan bile şaşırdı Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı
Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı ’Karagül’ lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi
“Türkiye’yi satın alırım“ deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı "Türkiye’yi satın alırım" deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:59
Salah için olay sözler Trabzonspor’un yenilgisine onlar da şaşırdı
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 12:12:30. #7.12#
SON DAKİKA: E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.