Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı
Niğde'de gözaltına alınan İran uyruklu biri kadın 2 şüphelinin mide ve bağırsaklarından kapsüller içerisinde 506,46 gram metamfetamin çıktı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Niğde’de yurda yasa dışı yollarla uyuşturucu soktuğu belirlenen İran uyruklu 2 şüpheli, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerin çekilen röntgen filmlerinde mide ve bağırsaklarında 37 kapsül uyuşturucu tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, ülkeye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokulacağı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla İran uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
RÖNTGENDE 37 KAPSÜL TESPİT EDİLDİ
İşlemleri için hastaneye sevk edilen şüphelilerin sağlık kontrolü sırasında çekilen röntgen filmleri, uyuşturucu kuryeliğinin yöntemini gözler önüne serdi. Mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler fark edilen şüphelilerin vücudunda toplam 37 kapsül bulunduğu belirlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Tıbbi müdahale ve operasyonla çıkarılan kapsüllerin içerisinden 506,46 gram metamfetamin maddesi elde edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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