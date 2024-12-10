BIST 100 Endeksi Düşüş Yaşadı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüş Yaşadı

BIST 100 endeksi, günü 10.099,03 puandan kapatarak yüzde 1,54 azalış gösterdi.

10.12.2024 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 158,36 puan azalarak 10.099,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,20 puan azalarak 10.257,19 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.078,81 puanı, en yüksek 10.276,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 10.099,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,03, sanayi endeksi yüzde 1,56, teknoloji endeksi yüzde 1,24 ve hizmetler endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 184,51 puan ve yüzde 1,64 kayıpla 11.091,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 687 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 687 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 25 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,60, bileşik getirisi de yüzde 42,32 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,7554 lira, satışta 34,8947 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,7255 lira, satışta 34,8647 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 152,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüş Yaşadı - Son Dakika

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