BIST 100 Endeksi 192,23 Puan Azalarak 10.364,56 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 192,23 Puan Azalarak 10.364,56 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi 192,23 Puan Azalarak 10.364,56 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 192,23 puan azalarak 10.364,56 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.362,47 ve en yüksek 10.610,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 düşüşle tamamladı. Altının ons fiyatı 2.326 dolar olarak işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,5 dolardan işlem görüyor.

04.06.2024 18:55
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 192,23 puan azalarak 10.364,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 19,76 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.576,56 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.362,47 ve en yüksek 10.610,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 düşüşle 10.364,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,64, mali endeks yüzde 1,97, teknoloji endeksi yüzde 0,65, sanayi endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 288,94 puan ve yüzde 2,50 kayıpla 11.291,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 326 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 326 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,7 artışla 2 milyon 430 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 41,54'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2462 lira, satışta 32,3754 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1309 lira, satışta 32,2597 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2790, dolar/yen paritesi de 154,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 azalışla 77,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 192,23 Puan Azalarak 10.364,56 Puandan Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 192,23 Puan Azalarak 10.364,56 Puandan Kapandı - Son Dakika
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