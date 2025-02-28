BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 82,36 puan azalarak 9.658,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 44,40 puan ve yüzde 0,46 azalışla 9.696,68 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.623,94 puanı, en yüksek 9.749,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 9.658,72 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 1,75 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,89 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 114,27 puan ve yüzde 1,05 kayıpla 10.790,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 841 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 841 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 düşüşle 3 milyon 392 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,13, bileşik getirisi de yüzde 38,22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3557 lira, satışta 36,5014 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3397 lira, satışta 36,4853 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0410, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 150,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 72,6 dolardan işlem görüyor.