BIST 100 Endeksi Düşüşte: 14.017,21 Puan

24.02.2026 13:31
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 0,32 değer kaybederek 14.017,21 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kaybederek 14.017,21 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,50 puan ve yüzde 0,32 azalışla 14.017,21 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 4,08 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise yüzde 3,49 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişelerin gölgesinde karışık bir seyir izliyor.

Yurt içinde ise açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan düşerek yüzde 32'ye gerilerken hanehalkı için değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa

