BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşte

BIST 100 endeksi, 9.882,19 puana gerileyerek yüzde 0,34 değer kaybetti. İşlem hacmi 29,8 milyar lira.

19.12.2024 14:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 9.882,19 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,57 puan ve yüzde 0,34 azalışla 9.882,19 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 29,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,82 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, öğleden sonra ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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