BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Düşüşte

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,13 değer kaybederek 14.113,48 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kaybederek 14.113,48 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,58 puan ve yüzde 0,13 azalışla 14.113,48 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 78,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 5,54 ile spor, en fazla kaybeden ise yüzde 3,08 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ davasında yeni gelişme: Mahkemeden ’İmamoğlu’ kararı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yeni gelişme: Mahkemeden 'İmamoğlu' kararı
Erotik sahneleri olay olmuştu Kızılcık Şerbeti’nde rol alacak Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
İsmail Kartal’dan Lukaku için yanıt İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
Kerem Aktürkoğlu’ndan eleştirilere karşı olay cevap Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

13:41
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya’ya bir şok da eski sevgilisinden
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya'ya bir şok da eski sevgilisinden
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:13
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 13:53:30. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.