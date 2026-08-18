Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı

Melih Meriç\'e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş\'in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı
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Gaziantep'te uğradığı bıçaklı saldırının ardından ameliyata alınan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e saldıran kişinin kimliği ortaya çıktı. Meriç'in sedyedeyken ismini verdiği saldırganın, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirlendi. Keleş'in de Meriç gibi kısa süre önce CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığı öğrenilirken, saldırganın 27 ayrı suç kaydının bulunması dikkat çekti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma derinleşirken, olayla ilgili dikkat çeken siyasi detaylar ve güvenlik verileri gün yüzüne çıktı.

24 TEMMUZ'DA "YENİDEN TARİH YAZMAYA VAR MISINIZ?" DİYEREK DUYURMUŞTU

Daha önce CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve partisinden istifa eden saldırgan Seydi Ahmet Keleş'in, 24 Temmuz tarihinde Yeni Parti’ye katıldığı öğrenildi.

Keleş’in, partiye katılımının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptığı görüldü: "Yeniden tarih yazmaya var mısınız? Bugün yeni bir başlangıcın, yeni bir umudun ve ortak geleceğe duyulan inancın günüdür. Yeni Parti çatısı altında adalet ve demokrasi anlayışıyla yola çıkıyoruz."

Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı

"MUTLAK BUTLAN" TARTIŞMASINDA SERT ÇIKIŞ YAPMIŞTI

Keleş’in, CHP bünyesinde yaşanan "mutlak butlan" tartışmalarına da sert tepki göstermiş; örgüt iradesinin yok sayılamayacağını savunarak, "Benim Genel Başkanım, kurultay delegelerimizin oylarıyla seçilmiş olan Özgür Özel'dir" ifadelerini kullandığı fark edildi.

Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı

GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER: "SALDIRGANIN 27 ADET SUÇ KAYDI VAR"

Öte yandan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Melih Meriç'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çeber, milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunmadığını müjdeledi ve kaçan şüpheliyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Olayın nedenini henüz bilemiyoruz. Şahıs eski bir ilçe başkanı... Görüntülerde önce bir sohbet var, ardından tartışmaya dönüşen bir süreç takip ediliyor. Şahıs yakalandığında ve vekilimiz kendine geldiğinde mesele netleşecek. Ancak konu ne olursa olsun sonucunun böyle olmaması gerekirdi. Şahsı biliyoruz; 27 tane suç kaydı olan bir isim. Bindiği araçtan gittiği güzergaha kadar her şey tespitli. Ekiplerimiz kısa sürede kendisini yakalayacaktır. Elhamdülillah milletvekilimizin hayati riski yok."

Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı

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Son Dakika Yeni Parti Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hakan aydın hakan aydın:
    olan bunların birde hayırlı işleri olsun ne biçim parti 2 0 Yanıtla
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