Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe\'nin Lyon karşısındaki ilk 11\'i belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk edecek ve rövanş öncesi avantaj arayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Talisca, Kerem, Greenwood, Muriqi

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda

UEFA Şampiyonlar Ligi, Marco Asensio, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    Kerem? diyecek birşey bulamıyorum vallahi... 1 0 Yanıtla
  • muratcil717@gmail.com [email protected]:
    yine mi kerem ilk 11 de gönderin şunu gitsin kendine faydası yok geldiğinden beri yüzlerce pozisyon kaçırdı sanki bilerek isteyerek kasti yapıyor gibi 1 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Fransızlardan yanayım 0 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    asensio Yu yedi bu dam yazik. 0 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Asensio varken neden Kerem ? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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