Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
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Cumhurbaşkanlığı tarafınca alınan atama ve görevden alma kararları Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlara göre ÖSYM Başkanlığına mevcut başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeniden atanırken, çok sayıda bakanlık ve kamu kurumunda kritik kadro değişiklikleri gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ÖSYM Başkanlığı görevine mevcut başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeniden atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Parlak, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığına Eyüp Özdemir, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına Hüseyin Tekin görevlendirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven görevlerinden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alınarak yerine Sabire Firdes Terzi getirildi. Bakanlığa bağlı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Azili, Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin, Gelir İdaresi Daire Başkanlığına ise Hasan Şahin atandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yapılan defterdarlık atamaları kapsamında Aksaray Defterdarlığına Naci Günaydın, Artvin Defterdarlığına Mustafa Aydın, Balıkesir Defterdarlığına Serkan Mehmet Ersoy, Çankırı Defterdarlığına Hasan Aydınoğlu, Hakkari Defterdarlığına Mesut Çalışır, Mardin Defterdarlığına Şahin Demirci, Muğla Defterdarlığına Sakarya Defterdarı İlhan Akçay, Sakarya Defterdarlığına Balıkesir Defterdarı Ayhan Yaman, Siirt Defterdarlığına Yusuf İpekci, Şırnak Defterdarlığına Hasan Öztaş ve Van Defterdarlığına Ali Gündoğdu getirildi.

ADALET BAKANLIĞI

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alınırken, boşalan göreve Fatma Yiğiter Kara atandı. Aynı bakanlık bünyesinde Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü görevden alındı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, başkan yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol getirildi. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ceyhun Bozçalar atandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Bayram Ali Ersoy, Güncel, Kamu, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı - Son Dakika

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