Resmi Gazete’de yayımlandı: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yeniden görevde, 10 üniversiteye yeni rektör - Son Dakika
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Resmi Gazete’de yayımlandı: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yeniden görevde, 10 üniversiteye yeni rektör

Resmi Gazete’de yayımlandı: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yeniden görevde, 10 üniversiteye yeni rektör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeniden atanırken 10 üniversitenin rektörlüğüne de yeni isimler getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Kararla ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy görevine devam ederken, 10 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler atandı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVİNE DEVAM EDECEK 

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ÖSYM Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeniden aynı göreve getirildi. Böylece Ersoy, ÖSYM Başkanlığı görevini sürdürecek.

Atama kararları kapsamında ayrıca 10 üniversitenin rektörlüğünde değişikliğe gidildi.

10 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATANDI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla rektörlük görevlerine getirilen isimler şöyle:

Düzce Üniversitesi: Prof. Dr. Nedim Sözbir

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Prof. Dr. Emine Gümüşsoy

Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hacı Ali Mantar

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Balcı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz

Sakarya Üniversitesi: Prof. Dr. Hamza Al

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy

Kararla birlikte söz konusu üniversitelerde yeni dönem rektörlük görevleri de başlamış oldu.

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Son Dakika Resmi Gazete Resmi Gazete’de yayımlandı: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yeniden görevde, 10 üniversiteye yeni rektör - Son Dakika

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SON DAKİKA: Resmi Gazete’de yayımlandı: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yeniden görevde, 10 üniversiteye yeni rektör - Son Dakika
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