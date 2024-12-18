BIST 100 Endeksi Düşüşte: 9.981,62 Puan

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 değer kaybederek 9.981,62 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,65 puan ve yüzde 0,30 azalışla 9.981,62 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 26,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,37 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 9.850 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.