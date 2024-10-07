BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 77,70 puan azalarak 9.031,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 46,43 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.155,77 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.005,39 puanı, en yüksek 9.195,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 9.031,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 1,14 ve teknoloji endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 128,22 puan ve yüzde 1,27 kayıpla 9.998,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Gübre Fabrikaları, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 645 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 645 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 50 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,74, bileşik getirisi de yüzde 41,30 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1642 lira, satışta 34,3011 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1159 lira, satışta 34,2526 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 148,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,6 artışla 79,9 dolardan işlem görüyor.