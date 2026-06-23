BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 190,04 puan azalarak 14.539,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 80,52 puan ve yüzde 0,55 azalışla 14.649,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.467,28 puanı, en yüksek 14.649,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kaybederek 14.539,61 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 200,40 puan ve yüzde 1,18 azalışla 16.819,06 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,44, mali endeks yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 0,58 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaparken, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 127 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 127 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 düşüşle 6 milyon 212 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,3600, satışta 46,5458 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,3433, satışta 46,5290 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,3195 ve dolar/yen paritesi 161,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 azalışla 76,9 dolardan işlem görüyor.