BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,31 puan azalarak 9.715,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 47,46 puan ve yüzde 0,49 artışla 9.780,64 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.679,82 puanı, en yüksek 9.851,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 9.715,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,51 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,32 puan ve yüzde 0,16 kayıpla 10.723,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 66'sı geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, Koç Holding ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 671 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 671 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 68 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,45, bileşik getirisi de yüzde 40,96 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,4044 lira, satışta 35,5463 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,3949 lira, satışta 35,5367 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0270, sterlin/dolar paritesi 1,2170 ve dolar/yen paritesi 158,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 azalışla 79,2 dolardan işlem görüyor.