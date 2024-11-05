BIST 100 Endeksi Güne 0,59 Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne 0,59 Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 8.714,65 puana çıkarak yüzde 0,59 değer kazandı.

05.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,59 yükselişle 8.714,65 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,77 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 8.714,65 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,18 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 8.663,88 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 9.000 puanın direnç, 8.600 ve 8.520 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne 0,59 Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:14 Burcu Köksal, canlı yayında CHP’nin altı okunu sayamadı Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Listede tam 21 kaleci var Galatasaray’da Muslera’nın yerine kim gelecek Listede tam 21 kaleci var! Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim gelecek?
15:17 Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 11:13:54. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Güne 0,59 Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.