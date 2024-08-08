BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 düşüşle 10.016,80 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,50 ile iletişim oldu.

08.08.2024 10:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 düşüşle 10.016,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,51 puan ve yüzde 0,07 azalışla 10.016,80 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,50 ile iletişim oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kazanarak 10.024,31 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar ABD'de ekonomisine dair endişelerin devam etmesiyle karışık seyrederken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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